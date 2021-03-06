Оля Цибульская покорила дерзким образом в черном костюме: фото
Популярная украинская певица Оля Цибульская поделилась с фанатами новым фото, где появилась в необычном образе. Звезда покорила сеть кадром.
Источник:инстаграм Оли Цибульской
35-летняя Оля Цибульская активно развивает инстаграм-блог, где часто делится фото с прогулок или светских мероприятий. Она всегда демонстрирует стильные образы, чем восхищает сеть.
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Образ Оли Цибульской
Певица поделилась фото, которое сделала после концерта, который проходил в Киеве. В руках она держала большой букет розовых роз, который ей подарили поклонники. Оля Цибульская выбрала для концерта смелый аутфит.
Звезда предстала перед камерой в черных шелковых брюках и кофточке с блестками с длинным рукавом с корсетом, что удачно подчеркивала изящную фигуру артистки.
Короткие волосы Оля Цибульская причесала назад, сделав прическу с эффектом мокрых волос. Это придало образу провокативности и дерзости. Изысканный look певицы завершил макияж. Цибульская подчеркнула глаза нюдовими тенями и черными стрелками, а губы накрасила темной помадой.
Оля Цибульская / Фото из инстаграма Оли Цибульской
В комментариях певицу засыпали комплиментами:
- Красивая;
- Оля, вы прекрасная;
- Какая красавица;
- Шикарная;
- Хорошая.
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