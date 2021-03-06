Популярная украинская певица Оля Цибульская поделилась с фанатами новым фото, где появилась в необычном образе. Звезда покорила сеть кадром.

35-летняя Оля Цибульская активно развивает инстаграм-блог, где часто делится фото с прогулок или светских мероприятий. Она всегда демонстрирует стильные образы, чем восхищает сеть.

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Образ Оли Цибульской

Певица поделилась фото, которое сделала после концерта, который проходил в Киеве. В руках она держала большой букет розовых роз, который ей подарили поклонники. Оля Цибульская выбрала для концерта смелый аутфит.

Звезда предстала перед камерой в черных шелковых брюках и кофточке с блестками с длинным рукавом с корсетом, что удачно подчеркивала изящную фигуру артистки.

Короткие волосы Оля Цибульская причесала назад, сделав прическу с эффектом мокрых волос. Это придало образу провокативности и дерзости. Изысканный look певицы завершил макияж. Цибульская подчеркнула глаза нюдовими тенями и черными стрелками, а губы накрасила темной помадой.



Оля Цибульская / Фото из инстаграма Оли Цибульской

В комментариях певицу засыпали комплиментами: