Ксения Мишина показалась в компании родителей, живших в оккупированном Крыму: фото из Израиля

Ксения Мишина в Израиле увиделась с родителями, жившими в оккупированном Крыму. Она показала редкое семейное фото.

Украинская актриса Ксения Мишина вместе с сыном недавно отправилась на отдых в Израиль. Там она проводит время вместе с родными.

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Ксения Мишина показала фото с родителями

В Израиле актриса встретилась с родителями – сначала с мамой, а затем с отцом. Они проводят время всей семьей, ведь в Израиле живет прабабушка Ксении.

Актриса опубликовала в сети общие кадры.



Ксения Мишина с родителями / Фото с инстаграм-сториз

Отношения Мишиной с родителями

Несмотря на любые обстоятельства, у Ксении Мишиной прекрасные отношения с родителями. Но раньше она говорила, что это очень болезненная тема для нее, ведь жизнь разъединила с семьей

Часто актрисы упрекают в том, что ее родители не покидают оккупированный Крым. Но для нее очень важно продолжать общение с родными.

"Для меня это большая ценность. Мне все равно. Для меня родители – это большая ценность, чтобы там не было. Надеюсь, что мы скоро туда поедем. Это тоже место силы".