Українська акторка Ксенія Мішина разом із сином нещодавно відправилась на відпочинок в Ізраїль. Там вона проводить час разом з рідними.

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Ксенія Мішина показала фото з батьками

В Ізраїлі акторка зустрілася з батьками – спершу з мамою, а потім з батьком. Вони проводять час усією сім'єю, адже в Ізраїлі живе прабабуся Ксенії.

Акторка опублікувала в мережі спільні кадри.



Ксенія Мішина з батьками / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, в Ізраїлі в Ксенії Мішиної виникли проблеми з житлом. Вона винайняла житло, але обіцяні світлини зовсім не відповідали реальності. У помешканні було брудно та пилючно.

Стосунки Мішиної з батьками