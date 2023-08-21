Украинская актриса Ксения Мишина отправилась за границу вместе с сыном Платоном. Она приехала в Израиль, где живет ее прабабушка.

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Мишина показала ужасное состояние квартиры

Звезда поделилась, что в Израиле столкнулась с проблемами жилья. Она едва смогла найти хорошее жилье недалеко от прабабушки.

Скажу честно, найти для нас здесь жилье для меня стало долбанной проблемой. Мне нужно было это сделать в определенном месте, недалеко от моей прабабушки. Я так намучилась… Я никогда не могла представить, что в такой стране очень сложно найти нормальное жилье,

– призналась артистка.

Прибыв в квартиру, Ксения Мишина разочаровалась. Реальность совсем не соответствовала ожиданиям и фото в Интернете. Дома было много пыли на поверхностях, грязная посуда и мусор в шкафчиках. Впоследствии артистка нашла лучшее жилье.



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Ксения Мишина показала квартиру за границей: видео

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