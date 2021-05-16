В новом интервью актриса Ксения Мишина также вспомнила о своем опыте участия в проекте. Звезда нашла любовь в "Холостячке" и до сих пор имеет отношения с избранником Александром Эллертом.

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Советы Злате Огневич от Ксении Мишиной

Актриса отметила, что очень важно прислушиваться к своему сердцу и следовать его желаниям, несмотря ни на что. Также, по мнению Мишиной, не стоит бояться проявлять смелость.

Не обращать внимания на негатив, который, возможно, вокруг будет происходить. Не слушать ничьих мнений, слушать только себя. Не бояться быть смелой и пробовать все новое, что подарят ей в этом проекте Вселенная и мир,

– отметила Ксения.



Злата Огневич – новая "Холостячка" / Фото с инстаграма звезды

Сложности, которые могут постигнуть на шоу

Ксения Мишина отметила, что во время участия в проектах ей было трудно полностью открыться на камеру, ведь обычно она снимается именно как актриса. Звезде было важно показать себя как личность, продемонстрировать все чувства, переживания.

"На самом деле, хочешь не хочешь, а через некоторое время на проекте появляется жизнь. Я уже не раз рассказывала о том, что мужчины долгое время не верили, что это действительно честный проект. Все думали, что я такая вся из себя актриса, моя группа меня снимает и делает обо мне кино. Но через некоторое время все поверили, что это как в жизни – по-другому никак. Как бы ты не хотел, в любом случае ты на проекте начинаешь жить", – рассказала актриса.

Злата Огневич – "Холостячка"