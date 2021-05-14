Успешная украинская певица Злата Огневич ранее совсем не рассказывала о личной жизни, скрывая ее от публики. Но теперь, она стала второй "холостячкой", поэтому рассказывает о том, какими были ее отношения.

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Злата Огневич о сложных отношениях

"У нас была такая итальянская семейка, очень горячие отношения. Мы били посуду на кухне, кричали друг на друга. То есть, это выглядит, наверное, очень сексуально в каком-то итальянском кино, но в жизни, поверьте мне, это никакого удовольствия не приносило", – отметила певица.

Артистка призналась, что в один момент ссора дошла до физического насилия. Это стало последней каплей в отношениях пары.

И дошло до того, что он меня ударил по лицу и ушел из дома. Когда он вернулся, я сказала: "Все, собирай чемоданы, на этом все закончено". Это была последняя капля,

– вспомнила Злата Огневич.

После этого возлюбленный звезды просил у нее прощения на коленях и умолял вернуться. Но Злата была непоколебимой, а потому заявила бывшему, что теперь его боится, поэтому не может с ним встречаться больше.



Злата Огневич / Фото из инстаграма звезды

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