Встречи с родителями девушек и знакомства с мамой харьковского бизнесмена, которые состоялись в 11 выпуске "Холостяка", очень сблизили участниц с главным героем. Однако с одной из красавиц он не видит общего будущего. Решение, которое принял Михаил Заливако, было крайне сложным.

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Мужчина навсегда отпустил Дашу. Для него она была особенной – только ее он познакомил с отцом, только ей он показал место, где прошло его детство. Однако во время последнего свидания она была как будто не с ним и закрылась не только от мамы "Холостяка", но и от него самого.

Ты закрылась от меня. Ты мне дорога, мне очень больно тебя отпускать, но я не могу быть с той, которая так часто боится,

– заявил Михаил Заливако.

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Так, через неделю Михаил Заливако сделает выбор, который вся страна ждала долгих два месяца. В кого по-настоящему влюбился "Холостяк" – Аню или Розали – узнаем уже в следующую пятницу!