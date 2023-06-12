Бывшая жена Остапчука обратилась к его новой девушке: "Это надо со мной решать"

Шоумен Владимир Остапчук привез новую девушку Екатерину Полтавскую в дом, который начал строить еще в отношениях с бывшей женой. Кристина Горняк отреагировала на эту ситуацию и неожиданно обратилась к 22-летней избраннице Остапчука.

Кристина Горняк сожалеет, что не заключила брачный договор с бывшим мужем. Она возмущена тем, что Остапчук с новой избранницей обустраивает их общий дом.

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Итак, Кристина решила обратиться к новой девушке Остапчука, ведь, по ее словам, Екатерина Полтавская следит за ней в Instagram. Она попросила не трогать их с ведущим дом, пока они его не поделят.

Блогерша ответила, что не обижается на эту ситуацию, но сначала ее нужно было решить с ней.

Прежде чем планировать сносить стены в нашем с Владимиром общем доме, который мы строили в браке и пока не поделили, желательно со мной этот вопрос решить. Выкупите мою часть, например, а затем сношите, что хотите, стройте и живите. Некрасиво получается воровать,

– заявила Горняк.



Кристина Горняк ответила девушке Остапчука / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Кристина подчеркивает, что только после того, как они с Владимиром полностью решат вопрос с их общим домом, там можно что-то обустраивать.

"Хотелось бы, чтобы в моем доме стены не сносили, пока мы не решили вопрос, особенно то, кому он не принадлежит", – добавила Горняк.



Кристина Горняк высказалась об общем доме / Скриншот с ее инстаграм-сторис

Напомним, что строительство дома взял на себя Остапчук. В то же время Кристина заявляла, что "там есть некоторая маленькая часть ее деньгами".

Добавим, что из-за вторжения России дом "заморозили", но в июне 2022 шоумен объявил, что достроит дом. Тогда же Остапчук признался, что для окончания ремонта нужно как минимум 80 тысяч долларов.