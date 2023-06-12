Натали Портман раньше комментировала измену мужа Бенжамена Мильпье с 25-летней экоактивисткой. Она заявила, что попытается сохранить брак.

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Папарацци "поймали" супругов в парке и сделали несколько снимков. На фото Натали Портман казалась заплаканной. Актриса прятала глаза под очками, но было заметно, как она вытирала слезы со щек.



Натали Портман с мужем-предателем / Фото Page Six

В какой-то момент во время разговора с мужем актриса устало положила голову на скамейку, пока Бенжамен что-то рассказывал. Впоследствии актриса отвернулась от избранника, а он тем временем что-то смотрел по телефону.



Натали Портман с мужем-предателем / Фото Page Six

Что известно об измене мужа Натали Портман: коротко

В начале июня стало известно, что Натали Портман предал мужчину. Танцовщика заскочили на свидании с молодой экоактивисткой. Говорят, что роман между ними начался в марте этого года.

Оказывается, Наталье знает об интрижке мужчины. Но актриса не собирается публично выяснять отношения и надеется сохранить семью ради детей.

Напомним. что Натали Портман и Бенджамин Мильпье состоят в браке 11 лет. У супругов двое общих детей – 11-летний сын Алеф и 6-летняя дочь Амалия.

К слову, в последнее время появляется много новостей о разводе звездных пар. В частности, на днях солист известного итальянского группы Måneskin разошёлся с девушкой, их отношения продолжались около 6 лет. Дамиано Давида уже даже заметили по поцелуям с другой.