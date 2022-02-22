В красном жакете от Zara: Кейт Миддлтон ошеломила ярким образом
Герцогиня Кембриджская начинает щеголять новыми весенними образами. Кейт Миддлтон появилась на публике в красном жакете от Zara и классических черных брюках.
22 февраля супруга принца Уильяма прибыла в Копенгаген. В Университет Копенгагена она прибыла с визитом Копенгагенского проекта психического здоровья младенцев. Герцогиня будет в Дании до 23 февраля с рабочим визитом в Центре раннего возраста Королевского фонда.
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Образ герцогини Кембриджской
Для рабочей поездки Кэтрин выбрала элегантный наряд. Она предстала перед камерами в красном жакете с золотистыми пуговицами от бренда Zara. Под низ надела белую блузку с лаконичным вырезом в зоне декольте. Такой верх соединила с черными классическими брюками и замшевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.
В руках герцогиня держала лаконичную сумочку черного цвета, а в ушах Кейт были изысканные золотые серьги. Роскошные длинные волосы Миддлтон уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж с черными стрелками на веках.
Кейт Миддлтон в красном жакете от Zara / Фото Getty Images
Выходы Кейт Миддлтон в 2022 году
- Кейт Миддлтон дебютировала на телевидении и прочитала сказку в детском шоу. Тогда надевала уютный свитер и джинсы.
- Герцогиня Кембриджская стала покровительницей сборной Англии по регби. На стадионе в спортивном костюме она сыграла вместе с командой.
- В платье с леопардовым принтом за 10 тысяч гривен герцогиня посетила службу поддержки в сфере ментального здоровья.