22 февраля супруга принца Уильяма прибыла в Копенгаген. В Университет Копенгагена она прибыла с визитом Копенгагенского проекта психического здоровья младенцев. Герцогиня будет в Дании до 23 февраля с рабочим визитом в Центре раннего возраста Королевского фонда.

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Образ герцогини Кембриджской

Для рабочей поездки Кэтрин выбрала элегантный наряд. Она предстала перед камерами в красном жакете с золотистыми пуговицами от бренда Zara. Под низ надела белую блузку с лаконичным вырезом в зоне декольте. Такой верх соединила с черными классическими брюками и замшевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке.

В руках герцогиня держала лаконичную сумочку черного цвета, а в ушах Кейт были изысканные золотые серьги. Роскошные длинные волосы Миддлтон уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж с черными стрелками на веках.



Кейт Миддлтон в красном жакете от Zara / Фото Getty Images

Выходы Кейт Миддлтон в 2022 году