22 лютого дружина принца Вільяма прибула в Копенгаген. В Університет Копенгагена вона приїхала з візитом Копенгагенського проєкту психічного здоров'я немовлят. Герцогиня буде в Данії до 23 лютого у Центрі раннього віку Королівського фонду.
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Образ герцогині Кембриджської
Для робочої поїздки Кетрін обрала елегантне вбрання. Вона постала перед камерами у червоному жакеті з золотистими ґудзиками від бренду Zara. Під низ одягнула білу блузку з лаконічним вирізом в зоні декольте. Такий верх поєднала з чорними класичними штанами й замшевими туфлями-човниками на високих підборах.
У руках герцогиня тримала лаконічну сумочку чорного кольору, а в вухах Кейт були вишукані золоті сережки. Розкішне довге волосся Міддлтон вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з чорними стрілками на повіках.
Кейт Міддлтон у червоному жакеті від Zara / Фото Getty Images
Виходи Кейт Міддлтон у 2022 році
- Кейт Міддлтон дебютувала на телебаченні й прочитала казку в дитячому шоу. Тоді одягала затишний светр і джинси.
- Герцогиня Кембриджська стала покровителькою збірної Англії з регбі. На стадіоні у спортивному костюмі вона зіграла разом із командою.
- У сукні з леопардовим принтом за 10 тисяч гривень. герцогиня відвідала службу підтримки у сфері ментального здоров'я.