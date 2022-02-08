Супруга принца Уильяма покорила новым выходом. Она побывала на семинаре в Лондоне, встретившись с участниками еженедельной группы PACT Southwark MumSpace, сообщает 24 канал. Участники этой группы являются волонтерами, они оказывают поддержку молодым родителям и помогают в решении различных проблем.

Интересно В свитере и джинсах: Кейт Миддлтон дебютировала на телевидении и прочитала сказку в детском шоу

Образ Кейт Миддлтон

Для очередного появления на публике герцогиня Кембриджская предстала в стильном и элегантном образе. Она примерила черную кофточку и брюки в тон прямого кроя. Сверху Кэтрин надела черно-белый блейзер с клетчатым принтом.

Кейт Миддлтон подчеркнула фигуру кожаным поясом, а наряд соединила с замшевыми туфлями на устойчивом каблуке. Элегантные аксессуары – серьги и подвеска на тонкой цепочке удачно дополнили образ.

Герцогиня распустила волосы и уложила их легкими волнами. Она подчеркнула глаза стрелками и накрасила губы розовой помадой, завершив look.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Чем запомнились последние публичные появления Кэтрин