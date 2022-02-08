Супруга принца Уильяма покорила новым выходом. Она побывала на семинаре в Лондоне, встретившись с участниками еженедельной группы PACT Southwark MumSpace, сообщает 24 канал. Участники этой группы являются волонтерами, они оказывают поддержку молодым родителям и помогают в решении различных проблем.
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Образ Кейт Миддлтон
Для очередного появления на публике герцогиня Кембриджская предстала в стильном и элегантном образе. Она примерила черную кофточку и брюки в тон прямого кроя. Сверху Кэтрин надела черно-белый блейзер с клетчатым принтом.
Кейт Миддлтон подчеркнула фигуру кожаным поясом, а наряд соединила с замшевыми туфлями на устойчивом каблуке. Элегантные аксессуары – серьги и подвеска на тонкой цепочке удачно дополнили образ.
Герцогиня распустила волосы и уложила их легкими волнами. Она подчеркнула глаза стрелками и накрасила губы розовой помадой, завершив look.
Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
Кейт Миддлтон / Фото Getty Images
Чем запомнились последние публичные появления Кэтрин
- На прошлой неделе герцогиня Кембриджская появилась на публике со свекрами – принцем Чарльзом и Камиллой. Они посетили школу искусств.
- Кейт Миддлтон также стала покровительницей сборной Англии по регби, заменив на этом посту принца Гарри. Она объявила об этом оригинальным видео, на котором позировала в спортивном костюме.
- Впоследствии жена принца Уильяма присоединилась к команде и тренировалась вместе со спортсменами на стадионе Твикенхэм.