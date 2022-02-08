Жена принца Уильяма недавно попробовала себя в новом амплуа. Она впервые снялась в телепередаче.

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Кейт Миддлтон впервые на телевидении

В сети появился кадр со съемок популярного британского телешоу "Сказки на ночь" от канала Cbeebies. В новом выпуске ведущей стала герцогиня Кембриджская.

Эпизод детского вечернего шоу выйдет 13 февраля. В нем Кэтрин прочитает любимую сказку Джилл Томлинсон "Сова, которая боялась темноты". Таким образом Кейт Миддлтон отметила неделю психологического здоровья детей, которая началась в Великобритании 7 февраля.

Образ Кейт Миддлтон

Жена принца Уильяма дебютировала на телевидении в наряде, который соответствовал концепции детского шоу. Она позировала перед камерой среди игрушек на уютном пледе.

Кейт Миддлтон надела джинсы Topshop и молочный свитер со стильной вязкой Holland Cooper. Она распустила волосы, накрутив их локонами, и сделала легкий макияж на лице.



Кейт Миддлтон / Фото People

Заметим, что немало знаменитостей снималось для детского вечернего шоу. Кроме Кэтрин, сказки читали:

Эд Ширан,

Риз Уизерспун,

Элтон Джон,

Том Харди,

Райан Рейнольдс и многие другие.

Добавим, в последний раз Кейт Миддлтон появлялась на публике вместе со свекрами. Вместе с принцем Чарльзом и Камиллой она посетила школу искусств. Для семейного выхода герцогиня примерила сдержанное серое платье.