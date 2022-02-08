Жена принца Уильяма недавно попробовала себя в новом амплуа. Она впервые снялась в телепередаче.
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Кейт Миддлтон впервые на телевидении
В сети появился кадр со съемок популярного британского телешоу "Сказки на ночь" от канала Cbeebies. В новом выпуске ведущей стала герцогиня Кембриджская.
Эпизод детского вечернего шоу выйдет 13 февраля. В нем Кэтрин прочитает любимую сказку Джилл Томлинсон "Сова, которая боялась темноты". Таким образом Кейт Миддлтон отметила неделю психологического здоровья детей, которая началась в Великобритании 7 февраля.
Образ Кейт Миддлтон
Жена принца Уильяма дебютировала на телевидении в наряде, который соответствовал концепции детского шоу. Она позировала перед камерой среди игрушек на уютном пледе.
Кейт Миддлтон надела джинсы Topshop и молочный свитер со стильной вязкой Holland Cooper. Она распустила волосы, накрутив их локонами, и сделала легкий макияж на лице.
Кейт Миддлтон / Фото People
Заметим, что немало знаменитостей снималось для детского вечернего шоу. Кроме Кэтрин, сказки читали:
- Эд Ширан,
- Риз Уизерспун,
- Элтон Джон,
- Том Харди,
- Райан Рейнольдс и многие другие.