Фотографиями с матча поделились представители королевской семьи на официальной странице в инстаграме. Елизавета II поздравила герцогиню с новым званием и отметила, что Кэтрин присоединялась к тренировке на стадионе Твикенхем.
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Спортивный look Кейт Миддлтон
Жена принца Уильяма всегда выбирает наряды в соответствии с событием. На этот раз она выбрала стильный спортивный костюм черного цвета с синими вставками и вышивкой. Такой наряд совместила со специальной обувью.
Чтобы было комфортно, роскошные волосы Кейт уложила в локоны и собрала в высокий хвост. На лице она сделала фирменный макияж с коричневыми тенями на веках и нюдовой помадой на губах.
Во время встречи со спортсменами с лица Кэтрин не сходила улыбка. Она невероятно счастлива провести этот день в такой приятной компании.
Кейт Миддлтон сыграла в регби / Фото из инстаграма королевской семьи
Выходы герцогини Кембриджской в 2022 году
- В начале года Кейт Миддлтон побывала в Музее подкидышей в Лондоне. Тогда она надела трендовое синее пальто, в котором уже выходила в свет в 2020 году.
- В больницу Ланкашира Кейт приезжала вместе с мужем, надев пальто верблюжьего цвета.
- В платье с леопардовым принтом она посетила службу поддержки в сфере ментального здоровья.