Супруга принца Уильяма 26 января появилась на публике. Кэтрин посетила организацию Shout – служба обмена текстовыми сообщениями для поддержки людей в сложных ситуациях. Кейт Миддлтон пообщалась с работниками и волонтерами.

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Образ Кейт Миддлтон

Для очередного светского выхода герцогиня Кембриджская выбрала сдержанный, но элегантный аутфит. Она предстала на публике в шифоновом изумрудном платье с леопардовым принтом и длинными рукавами.

Новый наряд обошелся Кэтрин в 255 фунтов стерлингов – примерно 10 тысяч гривен.

Кейт Миддлтон подчеркнула талию широким черным поясом и соединила наряд с высокими замшевыми сапогами от Ralph Lauren. Изысканности образу добавили золотые серьги-кольца.

Жена принца Уильяма накрутила волосы локонами и сделала легкий макияж с акцентом на глазах.



Новый выход Кейт Миддлтон / Фото Getty Images



Новый выход Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

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