В костюмах эльфов: Мадонна показала, как украсила елку с бойфрендом и детьми

Американская певица Мадонна начала подготовку к рождественским и новогодним праздникам. С детьми и мужем она уже украсила елку.

Рождественские и новогодние праздники все ближе, поэтому мировые знаменитости приступают к подготовке. Самым первым этапом в ней обычно стает украшение дома, что создает праздничную атмосферу и поднимает настроение.

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Как Мадонна украшала елку

Знаменитая американская исполнительница Мадонна также начала подготовку к праздникам и украсила дом к Рождеству. Большую елку она поставила в углу и возле камина одной из комнат дома.

Новогоднюю красавицу украшали всей семьей: дети Мадонны, сама артистка и ее бойфренд Ахламалик Уильямс. Все члены семьи в этот день оделись в смешные костюмы эльфов.

Елку украсили изумрудными шариками, игрушками в форме нот, искусственным снегом, гирляндами и другими праздничными декорациями. Поэтому теперь и в доме Мадонны сияют праздничные огни.

Не только Мадонна украсила дом к праздникам: