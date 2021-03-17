Звезда американского реалити-шоу Кортни Кардашян не прекращает будоражить воображение фанов провокационными фото. На днях звезда поделилась новым снимком в откровенном топе без белья.

Американский предприниматель и знаменитость Кортни Кардашян в очередной раз похвасталась соблазнительной фигурой перед 114-миллионной аудиторией подписчиков. Звезда удивила смелостью в новом образе.

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Эротическое фото Кортни Кардашян

Светская львица поделилась фотографией, которую сделала перед зеркалом в своей гардеробной. Позади звезды можно увидеть огромное количество обуви и одежды, отсортированных по цветам и типу. Однако наибольшее внимание привлекает обольстительный аутфит Кортни.

Для нового пикантного образа Кардашян выбрала черную длинную юбку и чрезвычайно откровенный топ, который она надела без бюстгальтера. Так светская львица смогла продемонстрировать пышную грудь, что завело сеть.

Кортни Кардашян распустила волосы и оставила их прямыми волнами. На этот раз 41-летняя знаменитость решила показаться без макияжа, засветив натуральную красоту. Новый снимок сексуальной Кардашьян набрал более 1 миллиона лайков.



Кортни Кардашян / Фото из инстаграма Кортни Кардашян

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