Американский блогер и предприниматель Кортни Кардашян взбудоражила воображение поклонников новым провокационным образом. Она позировала на камеру в откровенном наряде, который имел пикантный вырез на груди.

Кортни порадовала 113-миллионную аудиторию подписчиков серией эротических фото. 41-летняя знаменитость знает, как заставить публику неистовствовать.

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Новые горячие фото Кортни Кардашян

Сексапильная знаменитость предстала перед камерой, обольстительно позируя на кровати. Представительница телесемейства Кардашян-Дженнер умело акцентировала внимание на прелестях своей роскошной фигуры, надев минисукню.

Наряд черного цвета мало вырезы на животе и груди. Из-под платья виднелся кружевной бюстгальтер, которым Кортни подчеркнула пышный бюст. Такой look любимица миллионов соединила с черными босоножками на высоком каблуке. На ногу она надела минималистичный цепочка, который добавил откровенному образу особого шарма.

Длинные роскошные волосы блогерша распустила и вложила в легкие локоны. На лице она сделала макияж с нюдовой помадой на губах.

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