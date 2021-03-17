Зірка американського реаліті-шоу Кортні Кардашян не припиняє розбурхувати уяву фанів провокативними фото. Днями зірка поділилась новим знімком у відвертому топі без білизни.

Американська підприємиця та знаменитість Кортні Кардашян вкотре похизувалась спокусливою фігурою перед 114-мільйонною аудиторією підписників. Зірка вразила сміливістю в новому образі.

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Еротичне фото Кортні Кардашян

Світська левиця поділилась світлиною, яку зробила перед дзеркалом у своїй гардеробній. Позаду зірки можна побачити величезну кількість взуття та одягу, посортованого за кольорами й типом. Однак найбільшу увагу привертає звабливий аутфіт Кортні.

Для нового пікантного образу Кардашян обрала чорну довгу спідницю та надзвичайно відвертий топ, який вона вдягнула без бюстгальтера. Так світська левиця змогла продемонструвати пишні груди, що завело мережу.

Кортні Кардашян розпустила волосся та залишила його прямими хвилями. Цього разу 41-річна знаменитість вирішила показатися без макіяжу, засвітивши натуральну вроду. Новий знімок сексуальної Кардашян набрав більше 1 мільйона вподобань.



Кортні Кардашян / Фото з інстаграму Кортні Кардашян

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