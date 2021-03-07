Знаменитая американская блогерша и предпринимательница Кортни Кардашян взбудоражила воображение поклонников новой жаркой фотографией. Она мокрая позировала в откровенном купальнике и показала аппетитные ягодицы.

41-летняя сексуальная звезда в очередной раз поразила поклонников. Она завела 113-миллионную аудиторию подписчиков новой фотографией с отдыха.

Жарко Кортни Кардашян зажгла фанатов новыми фото в образе Dolce & Gabbana

Фото Кортни Кардашян с отдыха

Любимица миллионов позировала посреди водоема, сидя на яхте. Кортни предстала спиной к камере, продемонстрировав роскошное обнаженное тело.

Вероятно, Карадашян сфотографировалась сразу после плавания, поскольку ее длинные роскошные волосы и тело – мокрые. Знаменитость надела откровенный купальник, состоящий из бюстгальтера и трусиков, которые красиво обнажили упругие ягодицы. На голову Кортни надела черную кепку.

Блогерша не упустила возможности похвастаться длинными ногами и идеальным золотистым загаром, эротично позируя.



Мокрая Кортни Кардашян / Фото из инстаграма Кортни Кардашян

Сексуальные аутфиты Кортни Кардашян: