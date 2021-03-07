Мокрая Кортни Кардашян похвасталась аппетитными ягодицами в купальнике: горячее фото
Знаменитая американская блогерша и предпринимательница Кортни Кардашян взбудоражила воображение поклонников новой жаркой фотографией. Она мокрая позировала в откровенном купальнике и показала аппетитные ягодицы.
Источник:инстаграм Кортни Кардашян
41-летняя сексуальная звезда в очередной раз поразила поклонников. Она завела 113-миллионную аудиторию подписчиков новой фотографией с отдыха.
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Фото Кортни Кардашян с отдыха
Любимица миллионов позировала посреди водоема, сидя на яхте. Кортни предстала спиной к камере, продемонстрировав роскошное обнаженное тело.
Вероятно, Карадашян сфотографировалась сразу после плавания, поскольку ее длинные роскошные волосы и тело – мокрые. Знаменитость надела откровенный купальник, состоящий из бюстгальтера и трусиков, которые красиво обнажили упругие ягодицы. На голову Кортни надела черную кепку.
Блогерша не упустила возможности похвастаться длинными ногами и идеальным золотистым загаром, эротично позируя.
Мокрая Кортни Кардашян / Фото из инстаграма Кортни Кардашян
Сексуальные аутфиты Кортни Кардашян:
- звезда засветила стройную фигуру в "металлическом" бикини;
- соблазнительная светская львица прогулялась по пляжу в черном купальнике;
- знаменитость завела сеть жарким образом в розовом бикини.
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