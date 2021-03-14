Американская знаменитость Кортни Кардашян опубликовала новые жаркие снимки и взбудоражила сеть. Она эффектно позировала возле бассейна и показала соблазнительные формы.

Звезда американского реалити-шоу Кортни Кардашян продолжает будоражить воображение поклонников новыми жаркими фотографии. На днях светская львица опубликовала очередную серию эротических фото.

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Кортни Кардашян в бикини

Знаменитость решила показать кадры из элитного отдыха. Она предстала перед камерой возле бассейна, обольстительно позируя на подушках. Кортни Кардашян проникновенно смотрела в объектив, заводя сеть.

Для новых снимков Кортни Кардашян выбрала золотистое бикини с блестящими пайетками на тонких бретелях. Купальник удачно подчеркнул пышную грудь и бедра модели и в целом ее безупречную фигуру, которую светская львица не стеснялась демонстрировать. На другом фото, где звезда реалити легла на подушки, было видно ее невероятно подтянутый живот.

Кортни распустила длинные волосы. Они были влажными, вероятно, знаменитость только недавно вышла из бассейна. Но и эта деталь придавала кадрам перчинки. На лице Кардашян сделала едва заметный макияж, акцентируя на натуральной красоте.



Кортни Кардашян в бикини / Фото с инстаграма Кортни Кардашян



Кортни Кардашян в бикини / Фото с инстаграма Кортни Кардашян