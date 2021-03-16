Американская знаменитость Кайли Дженнер продолжает будоражить воображение поклонников эротическими фотографиями. Она обнародовала новый кадр с откровенной съемки.

Известная американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер не стесняется делиться с огромной аудиторией пикантными фотографиями. Звезда опубликовала новое фото, которое набрало более 9 миллинов лайков.

Жарко Кайли Дженнер захватила сексуальными формами в розовом белье: горячие кадры

Горячий образ Кайли Дженнер

Знаменитость устроила очередную откровенную фотосъемку. Она соблазнительно позировала на багряной бархатной постели, демонстрируя изгибы роскошного тела.

Кайли Дженнер для новой фотосессии выбрала черное нижнее белье на очень тонких бретелях, что позволило звезде похвастаться пышной грудью и аппетитными бедрами. Модель не дополняла пикантный образ аксессуарами, акцентируя внимание поклонников на безупречной фигуре.

Кайли распустила длинные волосы и уложила их пышными волнами. Обольстительный look Дженнер завершила макияжем. Она подчеркнула глаза нюдовими тенями и черными стрелками, а губы накрасила глянцевой коричневой помадой.



​Кайли Дженнер / Фото с инстаграма Кайли Дженнер