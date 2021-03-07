Пышногрудая Деми Роуз в который раз похвасталась аппетитными формами. Она предстала перед камерой в розовом платье, которое красиво подчеркнуло ее огромную грудь и упругие ягодицы.

Одна из самых откровенных моделей современности – Деми Роуз продемонстрировала роскошное тело. Она позировала в красивой локации и очаровала безупречным внешним видом.

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Нежный образ Деми Роуз

Модель предстала перед камерой, лежа на животе на красивой веранде. Деми надела обтягивающее платье розового цвета без рукавов. Наряд она опустила так, чтобы обнажить пышную грудь. Также он красиво подчеркнул аппетитные ягодицы Роуз.

Длинные роскошные волосы звезда заплела в красивую прическу сзади. Лишь несколько локонов красиво ниспадали на лицо. Деми сделала фирменный макияж в нюдовых оттенках с акцентом на губах. Среди аксессуаров ее романтический образ дополняли лаконичные украшения: перстни, подвеска и серьги.



Сексуальная Деми Роуз / Фото из инстаграм Деми Роуз

Соблазнительные фото Деми Роуз: