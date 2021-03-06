Американская знаменитость Кайли Дженнер продолжает будоражить воображение поклонников эротическими кадрами. На днях звезда появилась в бюстгальтере и юбке и выпятила ягодицы на камеру.

Известная американская модель и звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер не стесняется обнажаться на камеру и позировать в минимальном количестве одежды. Она обнародовала очередную серию фото и завела сеть.

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Соблазнительный образ Кайли Дженнер

Знаменитость позировала перед объективом возле особняка. Для нового пленительного look она выбрала черный кожаный бюстгальтер, который подчеркнул ее пышную грудь, и длинную бело-красную юбку с принтом. Пикантности снимкам добавил подтянутый безупречный живот Кайли и аппетитные ягодицы, которые она выпятила на камеру.

Для одного из кадров Дженнер примерила черные длинные перчатки, которые удачно подходили к общему стилю аутфита. Образ игривая модель дополнила солнцезащитными очками с красной оправой и массивными серебряными браслетами на руках.

Кайли Дженнер решила распустить длинные волосы и выровнять их. На лице она сделала фирменный макияж. Звезда подчеркнула глаза темными тенями и длинными черными стрелками, а пышные губы накрасила нюдовой глянцевой помадой.

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