Беременная Кьяра Ферраньи обнаженная позировала в гардеробной: фото 18+
Известная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи совсем скоро родит дочь. На 37 неделе беременности звезда сделала откровенное фото, представ перед камерой обнаженной.
Источник:инстаграм Кьяры Ферраньи
33-летняя знаменитость не стесняется обнажаться на камеру. Она активно делится сексуальными фотографиями с более 22,7-миллионной аудиторией подписчиков. Локацией для очередного жаркого фото стала просторная гардеробная комната Кьяры.
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Откровенное фото Кьяры Ферраньи
Звезда сфотографировалась в зеркале в полный рост. Она позировала на камеру в крошечных красно-белых стрингах. Также на теле Ферраньи видим многочисленные аксессуары: цепочка, серьги, браслеты. Белокурые волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в естественных тонах.
Обнаженную грудь блогерша прикрыла рукой. Во время беременности она значительно увеличилась, поэтому Кьяра уже не впервые демонстрирует аппетитные формы в сети. Также внимание привлекает большой живот любимицы миллионов. Он значительно увеличился в размерах, ведь уже через считанные недели блогерша во второй раз станет мамой.
Обнаженная Кьяра Ферраньи / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи
Сексуальные фото беременных знаменитостей:
- Эмили Ратаковски позировала полностью обнаженная;
- Василиса Фролова сверкнула обнаженной грудью;
- Даша Квиткова надела рубашку на голое тело.
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