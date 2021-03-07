Известная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи совсем скоро родит дочь. На 37 неделе беременности звезда сделала откровенное фото, представ перед камерой обнаженной.

33-летняя знаменитость не стесняется обнажаться на камеру. Она активно делится сексуальными фотографиями с более 22,7-миллионной аудиторией подписчиков. Локацией для очередного жаркого фото стала просторная гардеробная комната Кьяры.

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Откровенное фото Кьяры Ферраньи

Звезда сфотографировалась в зеркале в полный рост. Она позировала на камеру в крошечных красно-белых стрингах. Также на теле Ферраньи видим многочисленные аксессуары: цепочка, серьги, браслеты. Белокурые волосы она уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж в естественных тонах.

Обнаженную грудь блогерша прикрыла рукой. Во время беременности она значительно увеличилась, поэтому Кьяра уже не впервые демонстрирует аппетитные формы в сети. Также внимание привлекает большой живот любимицы миллионов. Он значительно увеличился в размерах, ведь уже через считанные недели блогерша во второй раз станет мамой.



Обнаженная Кьяра Ферраньи / Фото из инстаграма Кьяры Ферраньи

Сексуальные фото беременных знаменитостей: