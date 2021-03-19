Американец и реалити-звезда Скотт Дисик около трех лет встречался с моделью Софией Ричи. Несмотря на разницу в возрасте – Скотт старше на 15 лет – пара счастливо строила отношения. Впрочем, Софию не устраивала чрезмерная близость возлюбленного с его экс-пасией Кортни Кардашян, поэтому разошлась с ним. Сейчас Дисик прокомментировал, почему так произошло.

По словам Скотта Дисика в одном из эпизодов финального сезона "семейства Кардашян" первый их разрыв отношений в мае 2020 года был связан с тем, что София чувствовала, что он не уделяет первоочередного внимания их отношениям. Впрочем, они держали связь, и в июле они вновь сошлись.

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Ультиматум для Скотта Дисика

Но у уже через месяц пара навсегда разорвала роман, поскольку София Ричи вроде бы поставила Дисику ультиматум: либо она, либо Кортни Кардашян.

Дело в том, что с 2006 по 2015 год Кортни и Скотт жили в гражданском браке и родили троих детей.

Несмотря на разрыв их партнерства, пара продолжила вместе воспитывать потомков.

Даже во время отдыха Дисик брал с собой Софию Ричи, а также Кортни и детей.

Похоже, такая ситуация надоела модели, и она поставила свои условия мужчине. Но он решил сделать выбор в пользу матери его детей.

"Я думал, что попробую и сделаю Софию более приоритетной, но потом, даже когда я это сделал, я чувствовал, что она просто хотела вытеснить Кортни. И я сказал, что самое важное для меня – это мои дети, и это моя семья, и единственная моя семья... и я подумал: "Но Кортни – это Кортни, а мои дети – это единое целое". Я подумал: "Как ты могла вообще этого хотеть для меня?". Стало просто невозможным продолжать такие отношения", – поделился Дисик в реалити-шоу.

Он добавил, что никогда не разорвет свои отношения с Кортни, которая является матерью его троих детей. Когда же Ким Кардашян в разговоре со Скоттом отметила, что просто иногда "пора перерезать шнур", он согласился с ней и сказал: "Да, типа, мне нужно быть с кем-то, кому я доверяю всем своим сердцем. Я доверяю Кортни свою жизнь".

Напомним, что в июле 2020 года Скотт Дисик также загремел в реабилитационный центр из-за кокаиновой зависимости. Причиной злоупотребления наркотическими веществами стала депрессия на фоне потери обоих родителей в последние годы.