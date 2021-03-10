Мишель Обама украсила обложку журнала и рассказала о депрессии
Бывшая первая леди США Мишель Обама украсила обложку журнала People и дала откровенное интервью. Она рассказала о депрессии, которую пережила во время пандемии коронавируса.
Источник:People
57-летняя Обама предстала перед камерой фотографа в ярком наряде. Она стала главной героиней нового выпуска журнала и ошеломила признаниями.
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Образ Мишель Обамы
Знаменитость изображена на фотографиях в двух образах: небесно-голубом комбинезоне и велюровом костюме песочного цвета. Каждый из аутфитов Мишель дополнила стильными серьгами. Волосы она уложила в локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.
Мишель Обама на страницах издания People / Фото People
Мишель Обама о депрессии на карантине
Жена Барака Обамы высказалась о пандемии коронавируса и трудностях, которые она нанесла людям во всем мире.
Это тяжелые времена. Многие люди страдали: теряли работу, голодали. Мы научились видеть во многом благословение и понимать важность здоровья и семьи,
– отметила Мишель.
Она также рассказала о депрессии, с которой столкнулась на карантине: "Это было в то время, когда происходило много ужасных вещей. У нас продолжались убийства темнокожих от рук полиции. Видео Джорджа Флойда, который переживает эти восемь минут. Это сложно воспринимать, не говоря уже о карантине".
Происхождение депрессии в такие времена абсолютно понятно. Мне нужно было признать, что я чувствую, ведь часто нам кажется, что мы должны скрыть это, подниматься выше и не выглядеть так, будто ты пытаешься выплыть из глубины под водой. Это и есть психическое здоровье. Бывают взлеты и падения. Я сказала своим дочерям, что одна из вещей, которую знаю точно – я уже достаточно взрослая и знаю, что так или иначе все наладится,
– поделилась Обама.
Также жена Барака Обамы отметила, что за время пребывания на карантине пересмотрела свои физические нагрузки и выбрала плавание. Ее возраст приближается к 60 годам и сейчас те вещи, которые раньше получались очень просто, не выходят: "Я подумала, что плавание – одна из легких, но эффективных кардиотренировок".
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