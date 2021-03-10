Бывшая первая леди США Мишель Обама украсила обложку журнала People и дала откровенное интервью. Она рассказала о депрессии, которую пережила во время пандемии коронавируса.

57-летняя Обама предстала перед камерой фотографа в ярком наряде. Она стала главной героиней нового выпуска журнала и ошеломила признаниями.

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Образ Мишель Обамы

Знаменитость изображена на фотографиях в двух образах: небесно-голубом комбинезоне и велюровом костюме песочного цвета. Каждый из аутфитов Мишель дополнила стильными серьгами. Волосы она уложила в локоны, а на лице сделала макияж с акцентом на глазах и нюдовой помадой на губах.



Мишель Обама на страницах издания People / Фото People

Мишель Обама о депрессии на карантине

Жена Барака Обамы высказалась о пандемии коронавируса и трудностях, которые она нанесла людям во всем мире.

Это тяжелые времена. Многие люди страдали: теряли работу, голодали. Мы научились видеть во многом благословение и понимать важность здоровья и семьи,

– отметила Мишель.

Она также рассказала о депрессии, с которой столкнулась на карантине: "Это было в то время, когда происходило много ужасных вещей. У нас продолжались убийства темнокожих от рук полиции. Видео Джорджа Флойда, который переживает эти восемь минут. Это сложно воспринимать, не говоря уже о карантине".

Происхождение депрессии в такие времена абсолютно понятно. Мне нужно было признать, что я чувствую, ведь часто нам кажется, что мы должны скрыть это, подниматься выше и не выглядеть так, будто ты пытаешься выплыть из глубины под водой. Это и есть психическое здоровье. Бывают взлеты и падения. Я сказала своим дочерям, что одна из вещей, которую знаю точно – я уже достаточно взрослая и знаю, что так или иначе все наладится,

– поделилась Обама.

Также жена Барака Обамы отметила, что за время пребывания на карантине пересмотрела свои физические нагрузки и выбрала плавание. Ее возраст приближается к 60 годам и сейчас те вещи, которые раньше получались очень просто, не выходят: "Я подумала, что плавание – одна из легких, но эффективных кардиотренировок".