Безусловно, что во время коронации Чарльза ІІІ в центре внимания ценные коронационные регалии – скипетр с крестом, шар и коронационная ложка, доставленные в Вестминстерское аббатство из Лондонского Тауэра. Однако за образом монарха тоже кроется незаурядная история.

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Образ Чарльза ІІІ на коронации

На свою коронацию Чарльз ІІІ облачился в историческую одежду, которую носили предыдущие монархи во время прошлых коронаций начиная с Георга IV 1821 года. Букингемский дворец объясняет, что это в интересах "постоянства и эффективности", в то время как эксперты предполагали, что Его Величество может одеть военную форму, а не роскошную бархатную мантию.

Так, на коронации Чарльз ІІІ появился в длинном мерцающем пальто с золотыми рукавами под названием Supertunica. Оно весит около 2 килограммов и сделано из золотой ткани – шелковой нити, обмотанной тонкими кусками золота или серебра, позолоченного металла, а также вышитого стилизованными арабесками и цветочными мотивами.

Этаж Supertunica Чарльз III надел длинный, вплоть до пола, плащ, который называют Императорской мантией или Королевским халатом. Он весит от 3 до 4 килограммов и застегивается на груди застежкой в виде золотого орла. На мантии цветочная лилия, императорские орлы и национальные растительные эмблемы из красно-розовых роз, синего чертополоха и зеленого трилистника.

Обычно монархам изготавливают новый коронационный пояс и перчатки, но Чарльз ІІІ решил использовать повторно те, что носил последний мужчина-монарх – его дед Георг VI. Это и соответствует идее постоянстваи эффективности, которую подчеркивал Букингем. Примечательно, что коронационный пояс с мечом был расположен на талии поверх Supertunica, тогда как единственная коронационная перчатка из белой кожи на правой руке Чарльза III, которой он держал скипетр с крестом.

Чарльз III официально стал королем / Фото Sky News