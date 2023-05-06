Процессия начнется в 12:20 по киевскому времени с торжественного шествия. Король Чарльз III и его жена Камилла отправятся из Букингемского дворца. Маршрут этого шествия составляет 2,1 километра: Букингемский дворец – торговый центр – арка Адмиралтейства – к югу от острова короля Чарльза I – улица Уайтхолл – Парламентская улица – восточная и южная стороны Парламентской площади – Широкое святилище – Вестминстерское аббатство.

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В 13:00 по киевскому времени в Вестминстерском аббатстве начнется торжественная коронационная служба, которая продлится примерно 3 часа.

Коронация Чарльза III: онлайн-трансляция

С 12:20 вы можете просмотреть трансляцию коронации нового монарха на "Суспільне. Культура".

В 16:00 по киевскому времени начнется торжественное коронационное шествие в Букингемский дворец. Вооруженные силы со всех стран Содружества и заморских территорий, а также все службы вооруженных сил Соединенного королевства, королевская охрана и королевские водники присоединятся к королю Чарльзу III и королеве-консорт Камилле. Во время шествия королевская чета будет ехать в Государственной золотой карете, которую будут тянуть восемь лошадей.

Торжественная церемония коронации завершится выходом королевской семьи на балкон Букингемского дворца.

Обратите внимание! Коронационные мероприятия в Великобритании продлятся 3 дня – до 8 мая. Что запланировано – узнайте по ссылке.