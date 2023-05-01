Из-за масштабных мер безопасности стоимость коронации короля Чарльза ІІІ увеличилась со 100 до 250 миллионов фунтов стерлингов. Большую часть суммы – около 150 миллионов фунтов – потратят на размещение тысяч полицейских и отрядов охраны. Все остальное – еще 100 миллионов фунтов – идет на постановку церемонии и трехдневное празднование.

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Эти суммы выплыли в СМИ после того, как сын Елизаветы II успокаивал налогоплательщиков, что хочет снизить расходы на монархию.

Коронация Чарльза ІІІ – самая дорогая в истории Великобритании

Следует заметить, что коронация Елизаветы II в 1953 году обошлась Великобритании почти в пять раз дешевле – 1,57 миллиона фунтов стерлингов, что примерно 47 миллионов фунтов стерлингов в пересчете на современные деньги. Однако расходы постоянно растут из-за угрозы безопасности королевской семьи и запланированных протестов. По предварительным оценкам, это было 100 миллионов фунтов стерлингов.

Так, целых 150 миллионов фунтов стерлингов пойдут на огромное количество вооруженных офицеров на улицах, снайперов на крышах и полицейские дроны, которые будут наблюдать за активистами, что будут саботировать сам День Коронации. Кроме того, в полной боевой готовности будет спецназ и вертолеты Blue Thunder, на случай атаки.

Только безопасность будет составлять до 150 миллионов фунтов стерлингов, возможно больше. Это сумасшедшая сумма, но это одно из величайших публичных событий в новой истории. Будут задействованы тысячи – многие работают сверхурочно,

– уверен инсайдер из Министерства внутренних дел.

К примеру, штат службы скорой медицинской помощи увеличится в четыре раза, а пожарно-спасательной службы – вдвое. Кроме того, много денег уйдет на то, чтобы члены королевской семьи могли взаимодействовать с общественностью, находясь под скрытой безопасностью.