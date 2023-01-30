Уже 6 мая 2023 года состоится официальное назначение на трон Великобритании короля Чарльза III. Модные эксперты предполагают, что на торжественное событие монарх пойдет вопреки традициям.

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Каким будет праздничный наряд короля Чарльза ІІІ

Одежда короля Великобритании будет более утонченной и современной. В частности, о нарядах Чарльза III высказалась руководитель электронной коммерции в магазине одежды N.Peal Джо Макларен. Она подчеркнула, что король Великобритании не боится перемен.

Более современный взгляд на коронационный наряд стал бы еще одним размышлением о способности короля адаптироваться к современному миру и отразить его, а также оставить свой собственный след в истории,

– сказала Джо Макларен.

По словам экспертов, коронация будет "отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее, опираясь при этом на давние традиции и великолепие". Таким образом, король Великобритании, возможно, наденет военную форму, а не роскошную бархатную мантию.



Семейный портрет британских монархов / Фото из инстаграмма королевской семьи

Что известно о коронации Чарльза ІІІ

Гости торжества также смогут выбрать более современную одежду. А посетители предыдущих коронаций были одеты в традиционный наряд: парадные малиновые мантии из горноста и бархата.

Кроме того, коронация будет происходить в сокращенном формате, чем предыдущие церемонии, для того чтобы быть более "репрезентативной для монархий в современном мире". Церемония будет дешевле коронации королевы Елизаветы II, которая состоялась в 1953 году.

Короля Чарльз III коронуют вместе с супругой королевой-консорт Камиллой. Событие состоится в Вестминстерском аббатстве. Церемонию проведет архиепископ Кентерберийский.

Коронация состоится 6 мая. Что интересно, в этот день свой день рождения отмечает его внук Арчи, сын Меган и Гарри. Во всем Великобритании с 6 по 8 мая будут праздничные дни. План мероприятий узнавайте по ссылке.

Автор: Ольга Бомко