Безумовно, що під час коронації Чарльза ІІІ у центрі уваги коштовні коронаційні регалії – скіпетр з хрестом, куля та коронаційна ложка, які до Вестмінстерського абатства доставили з Лондонського Тауера. Однак за образом монарха теж криється неабияка історія.

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Образ Чарльза ІІІ на коронації

На свою коронацію Чарльз ІІІ вбрався в історичний одяг, який носили попередні монархи під час минулих коронацій починаючи з Георга IV 1821 року. Букінгемський палац пояснює, що це в інтересах "сталості та ефективності", тоді як експерти припускали, що Його Величність може одягнути військову форму, а не розкішну оксамитову мантію.

Так, на коронації Чарльз ІІІ з'явився в довгому мерехтливому пальто з золотими рукавами під назвою Supertunica. Воно важить близько 2 кілограмів і зроблене з золотої тканини – шовкової нитки, обмотаної тонкими шматками золота або срібла, позолоченого металу, а також вишите стилізованими арабесками та квітковими мотивами.

Поверх Supertunica Чарльз ІІІ одягнув довгий, аж до підлоги, плащ, який називають Імператорською мантією чи Королівським халатом. Він важить від 3 до 4 кілограмів, застібається на грудях застібкою у вигляді золотого орла. На мантії квіткова лілія, імператорські орли та національні рослинні емблеми з червоно-рожевих троянд, синього будяка та зеленого трилисника.

Зазвичай монархам виготовляють новий коронаційний пояс і рукавиці, але Чарльз ІІІ вирішив використати повторно ті, що носив останній чоловік-монарх – його дід Георг VI. Це й відповідає ідеї стійкості та ефективності, на якій наголошував Букінгем. Примітно, що коронаційний пояс з мечем був розміщений на талії поверх Supertunica, тоді як єдина коронаційна рукавичка з білої шкіри була на правій руці Чарльза ІІІ, якою він тримав скіпетр з хрестом.

Чарльз III офіційно став королем / Фото Sky News