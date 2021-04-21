Летиция, королева Испании, вышла в свет на мероприятие, посвященное деятельности бизнесвумен, в Мадриде. Эта деловая встреча имела целью предоставить женщинам-предпринимательницам советы для поддержки их проектов.
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Образ королевы Летиции
Без внимания публики не смог остаться стильный, но в то же время лаконичный образ испанской королевы. Летиция предстала перед камерами фотографов в темном джинсовом платье-рубашке длины миди от бренда Hugo Boss, которое выглядело очень молодежно. Широкий пудровый пояс на талии удачно подчеркнул элегантную фигуру Ее Величества.
Королева Испании соединила наряд с лакированными туфлями в тон к поясу с острым носком и на каблуке. Трендовый аутфит дополняли также необычные серьги-подвески цвета морской волны в виде капель.
Летиция распустила пышные волосы и накрутила их на концах. Также она сделала красивый макияж, подчеркнув глаза нюдовыми и золотистыми тенями. В связи с пандемией, ни один look Ее Величества не может обойтись без защитной маски, как и на этот раз.
Королева Летиция / Фото Getty Images
Элегантные образы испанской королевы
- Королева продемонстрировала изысканный аутфит в полностью красном наряде, посетив церемонию награждения в Конгрессе.
- Летиция восхитила стильным образом в жакете, проведя деловую встречу в штаб-квартире страховой компании.
- Испанская королева показала look в элегантном пиджаке, побывав в музее Викторио Мачо.