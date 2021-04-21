Летиция, королева Испании, вышла в свет на мероприятие, посвященное деятельности бизнесвумен, в Мадриде. Эта деловая встреча имела целью предоставить женщинам-предпринимательницам советы для поддержки их проектов.

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Образ королевы Летиции

Без внимания публики не смог остаться стильный, но в то же время лаконичный образ испанской королевы. Летиция предстала перед камерами фотографов в темном джинсовом платье-рубашке длины миди от бренда Hugo Boss, которое выглядело очень молодежно. Широкий пудровый пояс на талии удачно подчеркнул элегантную фигуру Ее Величества.

Королева Испании соединила наряд с лакированными туфлями в тон к поясу с острым носком и на каблуке. Трендовый аутфит дополняли также необычные серьги-подвески цвета морской волны в виде капель.

Летиция распустила пышные волосы и накрутила их на концах. Также она сделала красивый макияж, подчеркнув глаза нюдовыми и золотистыми тенями. В связи с пандемией, ни один look Ее Величества не может обойтись без защитной маски, как и на этот раз.



Королева Летиция / Фото Getty Images

Элегантные образы испанской королевы