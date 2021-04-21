Летиція, королева Іспанії, вийшла у світ на захід, присвячений діяльністю бізнесвумен, у Мадриді. Ця ділова зустріч мала на меті надати жінкам-підприємцям поради задля підтримки їхніх проєктів.

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Образ королеви Летиції

Без уваги публіки не зміг залишитися стильний, але водночас лаконічний образ іспанської королеви. Летиція постала перед камерами фотографів у темній джинсовій сукні-сорочці довжини міді від бренду Hugo Boss, що виглядала дуже молодіжно. Широкий пудровий пояс на талії вдало підкреслив елегантну фігуру Її Величності.

Королева Іспанії поєднала вбрання із лакованими туфлями у тон до поясу з гострим носком та на підборах. Трендовий аутфіт доповнювали також незвичні сережки-підвіски кольору морської хвилі у вигляді крапель.

Летиція розпустила пишне волосся та накрутила його на кінцях. Також вона зробила гарний макіяж, підкресливши очі нюдовими й золотистими тінями. У зв'язку з пандемією, жоден look Її Величності не може обійтися без захисної маски, як і цього разу.



Королева Летиція / Фото Getty Images

Елегантні образи іспанської королеви