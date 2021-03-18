Испанская королева в очередной раз покорила публику безупречным аутфитом во время нового выхода. Она побывала в музее Викторио Мачо, где предстала перед камерами в элегантном пиджаке и укороченных кюлотах.

В среду, 17 марта, королева Летиция приняла участие в объявлении победителя номинации "Фонд принцессы Жироны-2021". Событие проходило в музее Викторио Мачо, который расположен в испанском городе Толедо.

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Элегантный образ королевы Летиции

Ее Величество предстала перед публикой в изысканном наряде, который красиво подчеркнул ее стройную фигуру. Для нового выхода она выбрала белый удлиненный пиджак с черным принтом, который застегивался на большие пуговицы. Такой верх Летиция соединила с черными укороченными кюлотами.

Королева довершила образ черными туфлями-лодочками на каблуках. Среди аксессуаров на Ее Величестве видим минималистичные серьги и любимое кольцо. Волосы она уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.

Во время каждого выхода Летиция появляется на публике в защитной маске. Она на собственном примере показывает, что нужно заботиться о собственной безопасности, ведь коронавирусная инфекция до сих пор распространяется по миру.



Весенний look королевы Летиции / Фото Getty Images

Элегантные аутфиты королевы Испании: