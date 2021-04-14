Королева Летиция показала изящную фигуру в элегантном наряде: фото выхода
Испанская королева Летиция посетила очередное светское мероприятие в Конгрессе. Она покорила публику очередным изысканным образом в наряде без рукавов и с юбкой.
Источник:24 канал
Королева Испании Летиция и король Филипп VI во вторник, 13 апреля, посетили презентацию нового бренда и стратегии IFEMA в Дворце конгрессов в Мадриде. Ее Величество в который раз покорила публику изысканностью.
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Образ королевы Летиции
Испанская королева предстала перед объективами в стильном аутфите. Она выбрала обтягивающий черный топ без рукавов, засветив рельефные руки. Очевидно, что Ее Величество ведет здоровый и спортивный образ жизни. Также Летиция примерила молочную плиссированную юбку и черный широкий пояс, который удачно акцентировал на безупречной фигуре.
Наряд королева соединила с лакированными черными туфлями-лодочками. Роскошный образ дополняли серьги-подвески с бриллиантами в форме капель, массивное золотое кольцо и черная прямоугольная сумочка.
Ее Величество позировала с лаконичной прической – она выпрямила и распустила волосы. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула стрелками. Учитывая пандемию, Летиция предстала в защитной маске.
Королева Летиция / Фото Getty Images
Роскошные образы Летиции
- Королева продемонстрировала изысканный аутфит в полностью красном наряде.
- Летиция восхитила стильным образом в жакете.
- Испанская королева показала look в элегантном пиджаке.
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