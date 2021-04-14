Испанская королева Летиция посетила очередное светское мероприятие в Конгрессе. Она покорила публику очередным изысканным образом в наряде без рукавов и с юбкой.

Королева Испании Летиция и король Филипп VI во вторник, 13 апреля, посетили презентацию нового бренда и стратегии IFEMA в Дворце конгрессов в Мадриде. Ее Величество в который раз покорила публику изысканностью.

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Образ королевы Летиции

Испанская королева предстала перед объективами в стильном аутфите. Она выбрала обтягивающий черный топ без рукавов, засветив рельефные руки. Очевидно, что Ее Величество ведет здоровый и спортивный образ жизни. Также Летиция примерила молочную плиссированную юбку и черный широкий пояс, который удачно акцентировал на безупречной фигуре.

Наряд королева соединила с лакированными черными туфлями-лодочками. Роскошный образ дополняли серьги-подвески с бриллиантами в форме капель, массивное золотое кольцо и черная прямоугольная сумочка.

Ее Величество позировала с лаконичной прической – она выпрямила и распустила волосы. На лице она сделала макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула стрелками. Учитывая пандемию, Летиция предстала в защитной маске.



Королева Летиция / Фото Getty Images

Роскошные образы Летиции