Испанская королева Летиция посетила штаб-квартиру страховой компании и появилась на публике в безупречном весеннем образе. Она появилась в полосатом жакете и белых брюках.

Жена испанского короля Летиция на днях посетила штаб-квартиру Mutua Madrileña. Она прибыла на деловую встречу в большую испанскую страховую компанию, что обеспечивает страхование жизни, автомобилей, здоровья и несчастных случаев.

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Образ королевы Летиции

Для очередного делового выхода испанская королева выбрала стильный наряд, которым покорила публику. Летиция предстала перед камерами в узких укороченных белых брюках и черной кофточке. Сверху Ее Величество надела полосатый кожаный разноцветный жакет, добавивший аутфиту смелости.

Такой наряд королева Испании соединила с малиновыми замшевыми туфлями с острым носком и на высоких каблуках. Стильный образ дополнила небольшая сумочка светлого цвета на ремешке-цепочке.

Летиция распустила волосы и слегка накрутила кончики. На лице Ее Величество сделала роскошный макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями. Поскольку пандемия коронавируса еще не усмирена, королева на всех мероприятиях появляется в защитной маске.



Королева Летиция / Фото Getty Images

Элегантные образы королевы Летиции