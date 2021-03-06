Испанская королева Летиция появилась на публике на очередном светском мероприятии. Она очаровала изысканным и элегантным образом в белой блузке и черной кожаной юбке.

Испанская королева Летиция совершила очередной светский выход. Она посетила мероприятие, посвященное Всемирному дню редких заболеваний, которое проходило в Мадриде.

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Образ королевы Летиции

Для нового выхода королева Летиция примерила изысканную одежду. Перед камерами она появилась в длинной белой блузке со складками и широким поясом, который подчеркнул изящную фигуру. Ее Величество также позировала в черной кожаной юбке длины миди, а сверху она накинула длинное черное пальто.

Элегантный наряд королева соединила с черно-белыми стильными туфлями на высоком каблуке. Летиция украсила уши лаконичными серьгами-камешками. Аутфит дополнил и небольшой черный клатч.

Испанская королева распустила волосы и выровняла их. На лице она сделала макияж, удачно завершивший красивый look. Ее Величество подчеркнула глаза золотистыми и коричневыми тенями. Королева Летиция на всех светских мероприятиях появляется в защитной маске, поэтому и этот раз не стал исключением.



Королева Летиция / Фото Getty Images

Яркие образы испанской королевы