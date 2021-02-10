В розовом пальто: королева Летиция покорила изысканным образом – фото
Испанская королева Летиция осуществила светский выход. Она предстала перед камерами в изысканном розовом пальто, которым очаровала публику. Ее Величество была очень нежной и женственной.
Источник:Getty Images
Король и королева Испании посетили премию журналистов APM. Торжественное событие, на котором Летиция продемонстрировала элегантный аутфит, состоялось 9 февраля в Мадриде.
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Образ королевы Летиции
Ее Величество предстала перед камерами в черной обтягивающей кофте и плиссированной юбке с окраской омбре. Такой наряд Летиция соединила с длинными замшевыми сапогами черного цвета на каблуке. В руке она держала маленький клатч, который гармонично дополнял элегантный образ.
Король Филипп VI и королева Летиция / Фото Getty Images
На улице королева надела красивое пальто нежно-розового цвета. Ее уши украшали длинные лаконичные серьги, а на пальце красовалось любимое кольцо, которое подарили дочери. Волосы Летиция уложила ровно, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках.
Поскольку в мире продолжается эпидемия коронавируса, то Ее Величество не забывает о защитной маске. Летиция не появляется без нее в общественных местах и напоминает, что нужно заботиться о своей безопасности.
Элегантная королева Летиция / Фото Getty Images
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