Испанская королева Летиция осуществила светский выход. Она предстала перед камерами в изысканном розовом пальто, которым очаровала публику. Ее Величество была очень нежной и женственной.

Король и королева Испании посетили премию журналистов APM. Торжественное событие, на котором Летиция продемонстрировала элегантный аутфит, состоялось 9 февраля в Мадриде.

Смотрите также В сером пальто: королева Летиция продемонстрировала элегантный образ – фото

Образ королевы Летиции

Ее Величество предстала перед камерами в черной обтягивающей кофте и плиссированной юбке с окраской омбре. Такой наряд Летиция соединила с длинными замшевыми сапогами черного цвета на каблуке. В руке она держала маленький клатч, который гармонично дополнял элегантный образ.



Король Филипп VI и королева Летиция / Фото Getty Images

На улице королева надела красивое пальто нежно-розового цвета. Ее уши украшали длинные лаконичные серьги, а на пальце красовалось любимое кольцо, которое подарили дочери. Волосы Летиция уложила ровно, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках.

Поскольку в мире продолжается эпидемия коронавируса, то Ее Величество не забывает о защитной маске. Летиция не появляется без нее в общественных местах и напоминает, что нужно заботиться о своей безопасности.



Элегантная королева Летиция / Фото Getty Images