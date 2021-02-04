Испанская королева Летиция в очередной раз продемонстрировала элегантный ауфит. Она приехала на встречу в испанскую ассоциацию против рака в изысканном сером пальто.

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4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. Это одно из самых опасных заболеваний в мире, которое уносит жизни миллионов. В этот день королева Испании посетила испанскую ассоциацию против рака, расположенную в Мадриде.

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Элегантный образ королевы Летиции

Для поездки Ее Величество выбрала элегантный и сдержанный наряд. Она предстала перед публикой в широких брюках серого цвета с принтом в клеточку и изысканной белой блузке. Из верхней одежды Ее Величество выбрала серое пальто с пуговицами. Такой look Летиция соединила с темно-синими туфлями-лодочками на каблуке.

В качестве аксессуаров образ Ее Величества дополняли серьги и любимое кольцо, которое подарили дочери. Волосы испанская королева уложила ровно и убрала назад. На лице она сделала повседневный макияж с коричневыми тенями на веках. Аутфит Летиции завершила белая защитная маска.



Элегантный образ королевы Летиции / Фото Getty Images



Элегантный образ королевы Летиции / Фото Getty Images