Королева Летиция очаровала красивым образом в плиссированной юбке: фото
Испанская королева Летиция в очередной раз поразила безупречным внешним видом. Ее Величество предстала перед публикой в кофте и плиссированной юбке. Образ королевы был повседневным, однако, как всегда, стильным.
Источник:Getty Images
Королевская чета Испании посетила дворец Эль-Пардо, расположенный в Мадриде. Король и королева приняли участие в национальной спортивной премии 2018 года.
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Элегантный look королевы Летиции
Ее Величество покорила стильным повседневным образом. Летиция предстала перед камерой в черной обтягивающей кофте и плиссированной юбке бежевого цвета. Такой аутфит она соединила с черными туфлями-лодочками на каблуке.
Элегантный look королева дополнила длинными яркими серьгами синего цвета и любимым кольцом, которое ей подарили дочери. Волосы Летиция собрала в аккуратный низкий пучок, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. Также Ее Величество не забыла о защитной маске.
Королева Летиция и король Филипп IV / Фото Getty Images
Королева Летиция и король Филипп IV / Фото Getty Images
Изысканные образы королевы Летиции:
- Ее Величество поразила образом в обтягивающей кофте и плиссированной юбке из омбре;
- королева покорила стильным образом в классическом черном костюме;
- Летиция очаровала аутфитом в пудровом пальто.
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