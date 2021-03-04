Испанская королева Летиция в очередной раз поразила безупречным внешним видом. Ее Величество предстала перед публикой в кофте и плиссированной юбке. Образ королевы был повседневным, однако, как всегда, стильным.

Королевская чета Испании посетила дворец Эль-Пардо, расположенный в Мадриде. Король и королева приняли участие в национальной спортивной премии 2018 года.

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Элегантный look королевы Летиции

Ее Величество покорила стильным повседневным образом. Летиция предстала перед камерой в черной обтягивающей кофте и плиссированной юбке бежевого цвета. Такой аутфит она соединила с черными туфлями-лодочками на каблуке.

Элегантный look королева дополнила длинными яркими серьгами синего цвета и любимым кольцом, которое ей подарили дочери. Волосы Летиция собрала в аккуратный низкий пучок, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах. Также Ее Величество не забыла о защитной маске.



Королева Летиция и король Филипп IV / Фото Getty Images



Королева Летиция и король Филипп IV / Фото Getty Images

Изысканные образы королевы Летиции: