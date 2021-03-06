Королева Летиція захопила вишуканим образом: фото нового виходу
Іспанська королева Летиція з'явилась на публіці на черговому світському заході. Вона зачарувала вишуканим та елегантним образом у білій блузці та чорній шкіряній спідниці.
Джерело:24 канал
Іспанська королева Летиція здійснила черговий світський вихід. Вона відвідала захід, присвячений Всесвітньому дню рідкісних захворювань, що проходив у Мадриді.
Дивіться також Королева Летиція показала вишуканий образ: фото в сукні кольору бордо
Образ королеви Летиції
Для нового виходу королева Летиція приміряла вишуканий одяг. Перед камерами вона постала у довгій білій блузці зі складками та широким поясом, що підкреслив витончену фігуру. Її Величність також позувала у чорній шкіряній спідниці довжини міді, а зверху вона накинула довге чорне пальто.
Елегантне вбрання королева поєднала з чорно-білими стильними туфлями на високих підборах. Летиція прикрасила вуха лаконічними сережками-камінцями. Аутфіт доповнив і невеликий чорний клатч.
Іспанська королева розпустила волосся й вирівняла його. На обличчі вона зробила макіяж, що вдало завершив красивий look. Її Величність підкреслила очі золотистими та коричневими тінями. Королева Летиція на всіх світських заходах з'являється у захисній масці, тому й цей раз не став винятком.
Королева Летиція / Фото Getty Images
Яскраві образи іспанської королеви
- Королева Іспанії зачарувала елегантним образом у сірому пальті;
- Летиція вразила публіку жіночністю у плісированій спідниці з омбре.
- Її Величність постала перед камерами у чорній кофті та довгій спідниці.
Поділитися новиною