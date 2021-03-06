Іспанська королева Летиція з'явилась на публіці на черговому світському заході. Вона зачарувала вишуканим та елегантним образом у білій блузці та чорній шкіряній спідниці.

Іспанська королева Летиція здійснила черговий світський вихід. Вона відвідала захід, присвячений Всесвітньому дню рідкісних захворювань, що проходив у Мадриді.

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Образ королеви Летиції

Для нового виходу королева Летиція приміряла вишуканий одяг. Перед камерами вона постала у довгій білій блузці зі складками та широким поясом, що підкреслив витончену фігуру. Її Величність також позувала у чорній шкіряній спідниці довжини міді, а зверху вона накинула довге чорне пальто.

Елегантне вбрання королева поєднала з чорно-білими стильними туфлями на високих підборах. Летиція прикрасила вуха лаконічними сережками-камінцями. Аутфіт доповнив і невеликий чорний клатч.

Іспанська королева розпустила волосся й вирівняла його. На обличчі вона зробила макіяж, що вдало завершив красивий look. Її Величність підкреслила очі золотистими та коричневими тінями. Королева Летиція на всіх світських заходах з'являється у захисній масці, тому й цей раз не став винятком.



Королева Летиція / Фото Getty Images

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