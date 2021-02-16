Испанская королева Летиция очаровала безупречным образом. Она посетила выставку в роскошном платье цвета бордо, в очередной раз продемонстрировав непревзойденный внешний вид.

Ее Величество посетила выставку в Национальной библиотеке, расположенной в Мадриде. Выставка посвящена 200-летию со дня рождения Консепсьон Ареналь в Ферроле. Эта женщина была журналисткой, драматургом, а также важнейшей мислительницей 19 века и ключевой фигурой испанской культуры в формировании либерального национального сознания.

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Изысканный look королевы Летиции

Для торжественного мероприятия Ее Величество выбрала элегантный наряд. Она прибыла в библиотеку в платье длины миди бордового цвета. На плечи Летиция накинула черное пальто, которое придавало ее образу изысканности. Такой look испанская королева соединила с черно-вишневыми лакированными туфлями-лодочками на каблуках.



Королева Летиция в платье цвета бордо / Фото Getty Images

Волосы Летиция уложила в легкие локоны и собрала в высокий хвост. На лице она сделала насыщенный макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах. Среди аксессуаров образ королевы дополняли маленькие золотые серьги-кольца и любимое кольцо, которое подарили дочери.

Поскольку в мире продолжается эпидемия коронавируса, то Летиция не появляется на публике без защитной маски на лице. Она еще раз подчеркивает необходимость заботиться о своей безопасности.