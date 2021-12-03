Королева Летиция вышла в свет в клетчатом костюме: фото стильного образа
Источник:24 канал
Испанская королева Летиция для нового выхода выбрала классический клетчатый костюм и пальто, в котором уже появлялась на публике.
Ее Величество побывала на открытии коллекций монастыря Descalzas Reales в Мадриде. Для официального события она выбрала сдержанный наряд.
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Сдержанный look Летиции
Королева предстала перед публикой в сером двубортном пиджаке и брюках от Hugo Boss. Впервые этот костюм она надевала на мероприятие Красного Креста в январе 2020 года. Под пиджаком у королевы был телесный джемпер с V-образным вырезом. Поверх накинула пальто светло-коричневого цвета Caramelo из коллекции 2020 года. Из обуви выбрала коричневые кожаные ботинки на каблуке.
Как всегда, Ее Величество имела на лице защитную маску. Она не забывает о карантинных ограничениях во время пандемии коронавируса и напоминает о важности их соблюдения. Волосы уложила ровно, веки накрасила коричневыми тенями. В ушах Летиции были маленькие серьги-кольца, а на пальце – любимое кольцо.
Королева Летиция в клетчатом костюме / Фото Getty Images
Предыдущие аутфиты королевы Испании
- Испанская королева в Швеции позировала перед публикой в нежно-розовом красивом платье длины миди и на длинный рукав.
- В красном платье и коричневой накидке Летиция прибыла на встречу с монархами Швеции.
- Для перелета Ее Величество выбрала роскошное красное пальто.