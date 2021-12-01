Монархи принимали гостей в королевском дворце. Как всегда, королева покорила сердца публики безупречным внешним видом.

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Элегантный образ королевы Летиции

Ее Величество предстала перед гостями в изумрудном костюме, который состоял из брюк и удлиненного пиджака. Соединила такой наряд с туфлями-лодочками в тон. Под пиджак Летиция надела блузку молочного цвета.

Ее образ получился очень элегантным и изысканным, подчеркнул изящную фигуру. Волосы королева, как обычно, уложила ровно, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.



Новый выход королевской четы Испании / Фото Getty Images



Новый выход королевской четы Испании / Фото Getty Images