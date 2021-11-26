На днях испанские королевские супруги приехали в Швецию с официальным визитом. 25 ноября королевы Летиция и Сильвия провели второй день вместе. На этот раз они посетили библиотеку Бернадота.
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Образ королевы Сильвии
Королева Швеции предстала в элегантном аутфите. Она надела голубую блузку и синий твидовый костюм, который состоял из жакета на молнии и юбки длины миди.
Такое платье она соединила с черными туфлями и сумкой в тон. Образ Сильвии дополнили аксессуары – серьги и цветочная брошь. Ее Величество уложила волосы кудрями и сделала макияж с акцентом на губах.
Королевы Летиция и Сильвия / Фото Getty Images
Элегантный образ Летиции
Испанская королева позировала перед публикой в нежно-розовом красивом платье длины миди и на длинный рукав. Наряд был украшен цветочной вышивкой и удачно подчеркивал стройную фигуру.
Туфли-лодочки на высоком каблуке, клатч и бриллиантовые серьги – стали довершением женственного look. Ее Величество привычно уложила волосы, сделав акцент на изысканном макияже. Она накрасила глаза бордовыми тенями и подчеркнула губы помадой с фиолетовым оттенком.
Королевы Летиция и Сильвия / Фото Getty Images