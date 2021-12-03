Ее Величество побывала на открытии коллекций монастыря Descalzas Reales в Мадриде. Для официального события она выбрала сдержанный наряд.

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Сдержанный look Летиции

Королева предстала перед публикой в сером двубортном пиджаке и брюках от Hugo Boss. Впервые этот костюм она надевала на мероприятие Красного Креста в январе 2020 года. Под пиджаком у королевы был телесный джемпер с V-образным вырезом. Поверх накинула пальто светло-коричневого цвета Caramelo из коллекции 2020 года. Из обуви выбрала коричневые кожаные ботинки на каблуке.

Как всегда, Ее Величество имела на лице защитную маску. Она не забывает о карантинных ограничениях во время пандемии коронавируса и напоминает о важности их соблюдения. Волосы уложила ровно, веки накрасила коричневыми тенями. В ушах Летиции были маленькие серьги-кольца, а на пальце – любимое кольцо.

Королева Летиция в клетчатом костюме / Фото Getty Images

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