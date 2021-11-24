С наступлением холодов испанская королева Летиция демонстрирует стильные аутфиты, в которых было комфортно и тепло во время прогулок, в офисе, на деловых встречах.
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Осенний look королевы Летиции
В аэропорт королева приехала в черном гольфе и брюках-кюлотах, а поверх надела яркое красное пальто, которое на талии завязало поясом в тон. Такой наряд она совместила с длинными сапогами черного цвета на каблуке. В руках у нее были черные перчатки.
Волосы Летиция уложила ровно и убрала назад. Она надела маску белого цвета и сделала обычный макияж с акцентом на глазах. Уши Ее Величества украшали лаконичные серьги.
Король Филипп VI и королева Летиция / Фото Getty Images
Король надел черный классический костюм, розовую рубашку, красный галстук и пальто. На его лице тоже была защитная маска. Таким образом монархи напоминают о важности соблюдения карантинных мер, ведь до сих пор существует большой риск инфицирования коронавирусом.
Король Филипп VI и королева Летиция / Фото Getty Images
Предыдущие выходы королевы Летиции
- В нестандартном пестром платье Летиция посетила мероприятие в Мадриде, посвященное проблеме цифрового развития.
- Королева Испании была гостем 21 кинофестиваля Ópera Prima. Для публичного выхода она выбрала темно-синее платье миди с длинным рукавом.
- Король и королева Испании посетили школу CRA Mestra Clara Torres, получившую премию "Лучшая школа 2020". Ее Величество появилась в учебном заведении в сиреневом костюме.