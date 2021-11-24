Королевская семья Швеции радушно приняла гостей. Особое внимание публики, как всегда, привлекли образы королев, ведь они всегда выглядят очень стильно и изысканно.
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Яркий образ королевы Сильвии
Ее Величество вышла к гостям в пальто цвета фуксии. Волосы она аккуратно уложила и довершила прическу головным убором в тон пальто. Среди аксессуаров выбрала кожаные перчатки, маленькую сумочку и туфли на низком каблуке в вишневом цвете. Уши Сильвии украшали изысканные серьги, а с правой стороны была ценная брошь. Элегантный и яркий аутфит довершил макияж с розовой помадой на губах.
Королевские супруги Испании и Швеции / Фото Getty Images
Неординарная королева Летиция
Испанская королева прибыла в гости в неординарном, но очень стильном и гармоничном образе. На этот раз аутфит Летиции состоял из:
- приталенного платья насыщенного оранжевого цвета;
- светло-коричневой накидки с меховой отделкой вокруг шеи;
- замшевых коричневых туфель-лодочек на каблуке;
- кожаных перчаток и маленькой сумочки в тон накидки;
- объемного обруча в тон платья;
- сережек с камешками.
Идеально ровно уложенные волосы и макияж с коричневыми тенями на веках и помадой на губах довершили образ.
Королевская чета Испании / Фото Getty Images